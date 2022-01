Céline Dion, qui devait reprendre sa tournée Courage le 9 mars à Denver, a annoncé ce samedi que ses problèmes de santé persistants l’empêchent de remonter sur scène.

Josée Lapointe La Presse

La chanteuse québécoise devait visiter 16 villes nord-américaines entre le 9 mars et le 22 avril. Ces spectacles, qui devaient initialement être présentés du 16 août au 24 septembre 2021, avaient déjà été reportés en raison de la pandémie. Ils sont aujourd’hui carrément annulés.

Des spasmes musculaires « sévères et persistants » l’empêchent de donner des prestations, explique-t-on dans un communiqué. Même si son équipe médicale continuer d’évaluer son état de santé et de la soigner, sa guérison « prend plus de temps qu’elle ne l’espérait ».

En octobre dernier, Céline Dion avait également reporté à une date indéterminée la série de spectacles qu’elle devait présenter au nouveau Resorts World Theatre de Las Vegas du 5 au 20 novembre 2021 puis du 19 janvier au 5 février 2022, en raison de ces mêmes spasmes musculaires.

« J’espérais vraiment être prête à remonter sur scène maintenant, mais je constate que je dois être plus patiente et suivre les recommandations de mes médecins », a indiqué Céline Dion dans un communiqué.

« Nos spectacles demandent beaucoup d’organisation et de préparation, et nous devons donc prendre aujourd’hui des décisions qui affecteront les plans dans deux mois, poursuit-elle. Je serai tellement heureuse quand je retrouverai la santé, que la pandémie sera derrière nous et que je monterai sur scène à nouveau. »

Céline Dion remercie ensuite ses fans pour tous les mots d’encouragement qu’elle a reçus sur les réseaux sociaux. « Je ressens votre amour et votre soutien et ça compte énormément pour moi. »

La portion européenne de la tournée Courage, qui doit commencer le 25 mai à Birmingham, en Angleterre, est par ailleurs toujours au programme.