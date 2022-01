Musique

L’OSM et l’OM annulent leurs activités de janvier

Concerts et captations annulés, d’autres qui sont reportés, l’Orchestre symphonique de Montréal (OSM) et l’Orchestre Métropolitain (OM) ont annoncé jeudi une réorganisation complète de leurs activités du mois de janvier. Les deux ensembles ont pris ces décisions avec l’objectif avoué de protéger leurs musiciens, techniciens et choristes de la nouvelle vague d’infections à la COVID-19 à laquelle on assiste depuis décembre.