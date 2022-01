Concerts et captations annulés, d’autres qui sont reportés, l’Orchestre symphonique de Montréal (OSM) a annoncé jeudi une réorganisation complète de ses activités du mois de janvier. L’objectif premier de ce remue-ménage est de protéger les musiciens, les techniciens et toute l’organisation de cette nouvelle vague d’infections à la COVID-19.

Alexandre Vigneault La Presse

« Devant la situation actuelle, l’Orchestre symphonique de Montréal se voit dans l’obligation de reporter avec regret deux évènements : Rafael Payare et le lyrisme de Bruckner, prévu les 12 et 13 janvier, et Jeunesse et créativité, de Mozart au Concours OSM, prévu le 16 janvier », écrit l’orchestre. De nouvelles dates seront dévoilées ultérieurement. Le concert du 12 janvier devait faire l’objet d’une captation elle aussi reportée, bien entendu.

Les concerts Brahms et Mahler, entre espoir et résignation, prévus les 19 et 20 janvier, sont quant à eux annulés. « Les clients seront bien sûr rejoints par le service à la clientèle », précise l’OSM dans son communiqué transmis aux médias.

En guise de consolation, l’OSM offre gratuitement en webdiffusion, jusqu’au 31 janvier, le premier concert dirigé par son nouveau directeur musical, le maestro Rafael Payare, le 10 janvier 2021.

Ce concert, transmis en direct l’an dernier, comptait deux œuvres : la Symphonie no 1 en do mineur, op. 68 de Brahms et, en guise d’amuse-gueule, Le carnaval romain, Ouverture, op. 9 de Berlioz.