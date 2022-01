Sans crier gare, The Weeknd a annoncé lundi qu’il sortira un nouvel album vendredi, intitulé Dawn FM. Lil Wayne et Tyler, the Creator apparaîtront notamment sur le disque.

Marissa Groguhé La Presse

Sur les réseaux sociaux, The Weeknd a partagé une vidéo d’une minute accompagner l’annonce surprise. Fidèle à son penchant pour les mises en scène cinématographiques et lugubres, l’artiste présente un clip qui pourrait être tout droit sorti d’un film. Sur une mélodie R & B futuriste, probable extrait de l’album, on y voit entre autres The Weeknd faire face à de mystérieux personnages cachés sous des capes.

Le court clip dresse la liste des collaborateurs de ce nouvel album, dont l’acteur Jim Carrey, Lil Wayne, Quincy Jones, Tyler, the Creator et OneOhTrix Point Never.

Dawn FM est le cinquième disque du Torontois, après After Hours, paru en 2020 et couronné de succès.