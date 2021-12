Musique

Myriam Gendron : trouver l’essence du folklore

Dans Ma délire, Myriam Gendron s’empare du répertoire traditionnel québécois et nord-américain pour lui insuffler de la vie et du sens. Un album sorti plus tôt cet automne, mais puisque le temps des Fêtes est souvent synonyme de musique trad, nous avons saisi l’occasion pour rencontrer celle qui aime bien faire du neuf avec du vieux.