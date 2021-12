Et vous, quelle musique avez-vous écoutée en boucle cette année ? De Dominique Fils-Aimé à CRi en passant par Gilles Vigneault et Halsey, voici une sélection d’artistes qui vous ont réconfortés, bercés ou stimulés en 2021.

« Dominique Fils-Aimé et Sarahmée. La trilogie de Dominique Fils-Aimé a eu un effet concret sur mon moral. Cette œuvre que je n’hésite pas à qualifier de magistrale m’a réellement aidé à traverser, jusqu’à maintenant, un passage extrêmement difficile. J’adore tout ce qu’elle nous a offert. Sarahmée est connue depuis assez longtemps, mais à cause de préjugés face au rap, je ne m’étais jamais attardé à ce qu’elle faisait. J’ai d’abord acheté ses deux premiers albums en milieu d’année. Je me suis rapidement procuré Poupée russe à sa sortie. Cet album confirme son ascension. Son œuvre, elle aussi, me fait du bien. Les artistes ont besoin du public pour survivre. En ce qui me concerne, ce besoin est réciproque. »

Jean-François Raymond

« Laila Biali. Nous l’avons découverte, mon chum et moi, en avant-première du spectacle de Holly Cole Trio à Québec. Quelle artiste magnifique et pianiste extraordinaire. Elle vibre et connecte avec son public dans chacune des chansons qu’elle nous livre. Une artiste intense, talentueuse, souriante qui va assurément se tailler une place de premier plan avec son répertoire. Elle a gagné un Juno et l’admiration de Sting. »

Hélène Comtois

« La chanson Ciel de FouKi et Alicia Moffet ! Elle m’accompagnait lorsque je partais travailler en centre de vaccination de masse. La toux au début de la toune me faisait rire. Seule au volant, je me préparais en me disant : “Oh ! c’est la COVID song !” Tant par ses paroles que par sa mélodie, cette chanson représente l’état euphorique que j’ai vécu comme chef en vaccination de mars à l’été 2021. J’ai été grandement énergisée par cette mission pour vaincre ce virus et se sortir ensemble de cette pandémie. Ciel a aussi fait partie de ma playlist de course ; elle m’a permis de maintenir cette nouvelle activité physique que j’apprécie. En terminant, c’est un drôle de timing, car, ce soir, je vais voir le spectacle de FouKi ! »

Isabelle Roberge

« T’es belle de Cœur de pirate. Une chanson féministe en cette année où les féminicides ont été trop de fois dénombrés, les lois sur le droit à l’avortement bafouées et où s’est poursuivi le combat des femmes au quotidien pour avoir une place équitable. Un bijou de paroles qui nous rappellent que nous devons prendre et maintenir notre place dans notre société et surtout ne pas se laisser faire. Nous pouvons, femmes, “sourire” tout en se serrant les coudes et en regardant vers l’avenir pour nos filles qui grandissent et pourront, je l’espère, défoncer le plafond de verre. »

Caroline

« Jonathan Roy. La chanson qui m’a amené à le découvrir est son interprétation de la chanson Breathe Me [de Sia]. L’intensité, la sonorité, l’enregistrement de cette chanson sont venus me chercher. Lights of Los Angeles est l’autre chanson qui m’a rendu accro à sa musicalité. La présence de Kim Richardson renforce la profondeur des textes. Jonathan Roy a vraiment trouvé sa place. »

Claude Marcil

« Presto Presto, Bella’s Dream de Yoo Doo Right. C’est un groupe québécois en plein essor. J’adore cette toune qui donne envie de jogger, de skier, de s’amuser vivement. Ça fait du bien pour le moral. Allez, mettez vos écouteurs et sortez jouer dehors au rythme de cette musique. »

Sylvie Théorêt

« Ma découverte de l’année est Les gens heureux d’Alexandre Désilets. Ses paroles sont réalistes, portent à réfléchir et le rythme est très entraînant. J’ai écrit à Alexandre sur Facebook et imaginez-vous qu’il m’a répondu. Wow ! »

Célyne Filteau

« Brittany Kennell est ma belle découverte de l’année sur la scène de la musique country au Québec. Je l’ai découverte au Festival country de Lotbinière en septembre. Montréalaise, son dernier album est lumineux et bien ancré dans des racines country qui rappellent Maren Morris et, pourquoi pas, Sheryl Crow. »

Roger Lafrance

« Ma découverte de l’année 2021 fut le quatrième album de Halsey, If I Can’t Have Love, I Want Power. L’album concept qui, selon l’artiste, parle de la grossesse avec ses joies mais aussi ses anxiétés, aborde aussi des thèmes féministes en donnant un coup de poing au patriarcat et à la misogynie institutionnalisée et touche droit dans le mille avec ses chansons livrées avec aplomb dans une atmosphère gothique. L’artiste a fait appel à Trent Reznor et Atticus Ross comme producteurs ; ceux-ci ont ajouté à l’album une couche de leur rock industriel distinctif de Nine Inch Nails, qui se marie parfaitement avec la pop-punk alternative de Halsey et qui contribue à l’ambiance de cauchemar éveillé de l’album. Selon moi, celui-ci est un véritable chef-d’œuvre. »

Josiane A.

« J’ai découvert Elliot Maginot à Bonsoir Bonsoir cet été et je suis tombée sur le popotin ! Il est simplement exquis. Sa musique et sa voix me bouleversent (dans le bon sens) chaque fois que je l’entends. Cette découverte m’a fait beaucoup de bien. »

Sylvie Laroche

« Cette année, je suis resté accroché sur l’album de Fuudge Déplogué au Grand Théâtre de Québec. Le groupe de grunge psychédélique québécois s’est surpassé avec une ambiance veloutée grâce au quatuor à cordes Lunes. Déjà que leur musique était élaborée, maintenant ils nous font décoller complètement ailleurs. Vivement les shows live en 2022. »

Éric Doucet

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, ARCHIVES LA PRESSE Le compositeur de musique électronique CRi

« Un des albums que j’ai le plus écoutés cette année est sans contredit Juvenile de CRi. J’ai beaucoup aimé son EP To You également. J’étais très heureux que son travail soit salué par l’ADISQ [comme révélation de l’année]. La musique électronique québécoise qui reçoit l’accolade de l’industrie dans les catégories majeures, ça fait du bien ! »

René Lessard

« Ma très belle découverte est l’auteure-compositrice et musicienne Pomme. Très jolie voix, douce, envoûtante. Ça fait du bien au cœur et à l’âme. Elle joue aussi des instruments que l’on n’entend pas souvent, originale ainsi que ses orchestrations. J’apprécie grandement son engagement social sur l’homosexualité, sur la diversité et l’environnement. Ses chansons ont aussi une très belle résonance poétique. Bref, j’écoute très souvent son album Les failles. À quand son prochain album ? »

Michèle Rolland

« Peut-on parler de découverte lorsqu’il s’agit d’un nonagénaire archiconnu ? Mais vous demandez ce qui nous a captivés, alors… C’est ce que Gilles Vigneault a su faire avec sa dernière offrande, Comme une chanson d’amour. Un ravissement, un enchantement pour tous les sens mais surtout pour l’âme. Alors que règne un chaos incessant dans le monde, impression amplifiée par toutes nos sources de branchement, arrive monsieur Vigneault à la rescousse. Sa vision profondément humaniste est une véritable méditation me procurant un immense bien-être. La voix vieillie, un peu vacillante, a perdu de son tonus. Mais c’est ce qui la rend encore plus humaine, plus émouvante. Merci, monsieur Vigneault ! Et merci monsieur Corcoran pour ces arrangements minimalistes mettant parfaitement en valeur le propos. Ça me fait beaucoup penser à ceux d’Adam Cohen pour les derniers disques de son père, également des œuvres magnifiques d’une vie à la tombée du jour. »

Pierre Levert

« Incontestablement, ma découverte est Klô Pelgag. Je la connaissais un peu avant, mais son album Notre-Dame-des-Sept-Douleurs m’a subjuguée. Je l’ai écouté encore et encore pendant certaines journées de confinement hivernal. Dès qu’il y a eu des billets disponibles pour son spectacle, je me suis précipitée. Puis, le grand soir est venu. C’était deux jours avant la prestation de Klô à la soirée de l’ADISQ. J’avais donc peur qu’elle “se ménage” un peu en prévision du gala. Pantoute ! On a eu droit à un show extraordinaire. Cette fille est une bête de scène. Généreuse, drôle et endiablée. Quel talent de musicienne et d’auteure. Quelle voix unique ! Une grande artiste qui a mis de la beauté dans mon année. »

Nicole Labbé

« La mienne est sans contredit la jeune autrice-compositrice-interprète britannique Arlo Parks et son tout premier album, Collapsed in Sunbeams. Dès la première écoute, j’ai été renversée par la richesse de ses textes, sa poésie, la beauté de sa voix et sa merveilleuse musique. Cet album a tourné en boucle dans la maison dès sa sortie en janvier et a teinté l’ambiance de notre année 2021. Nous sommes encore tristes qu’elle ait dû annuler son spectacle à Montréal en septembre dernier. Espérons que cette toute jeune et grande artiste ait le temps de passer par chez nous prochainement ! [Elle sera au MTelus avec Clairo le 2 mars prochain.] »

Stéphanie Boutin

« J’ai redécouvert la musique rock (classic rock, nouveau rock) depuis le début de l’année 2021. La chanson Built By Nations par Greta Van Fleet est un coup de cœur. Ce groupe a un son à la Led Zeppelin. J’apprécie le groupe montréalais The Damn Truth avec son album Now and Nowhere, on y entend l’inspiration des groupes rock des années 1970. »

Martin Lafontaine

Mention spéciale aux fans particulièrement motivés d’Alex Henry Foster, qui ont inondé notre boîte courriel pour nous faire part de leur découverte.