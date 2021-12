Musique

Plus de 40 artistes dans un clip de George Harrison

Pour souligner les 50 ans de la sortie de l’album All Things Must Pass de George Harrison, le réalisateur Lance Bangs a tourné un vidéoclip pour la chanson My Sweet Lord. Ringo Starr, Mark Hamill, Darren Criss et Fred Armisen font partie de la quarantaine d’artistes qui y ont participé.