Musique

Julie Doiron

En toute liberté ★★★★

C’est le genre d’album inattendu, qui tombe à point en venant nous secouer un peu et nous énergiser beaucoup. L’autrice-compositrice-interprète acadienne Julie Doiron n’avait pas fait d’album solo depuis neuf ans, et franchement, on sent (et on ressent) dans chacune des 13 chansons country-rock une urgence viscérale de chanter, de jouer de la guitare, de raconter des histoires – même si la plupart d’entre elles sont des histoires d’amour déçues.