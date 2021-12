Il n’y a pas plus authentique dans l’univers rap keb que la camaraderie qui unit les membres de 5Sang14. Ils se décrivaient récemment comme « une véritable démocratie » en entrevue avec les animateurs de la balado Pod’casque. « Des fois on n’est pas d’accord, alors on vote. Ça tombe bien, on est un chiffre impair. »

Mayssa Ferah La Presse

Snakeyez définit un groupe vite devenu invincible, désormais soutenu par la machine Joy Ride Records.

Ce premier album est une réussite truffée de hits mélodieux (Dangerous) et de diamants bruts générés par un parcours rempli d’obstacles (À l’aise). On marie des morceaux plus accessibles à des thèmes plus street (La faille).

Grande victoire puisqu’il n’y a pas de formule magique pour demeurer pertinent et accessible sans perdre son street cred.

Mention spéciale à Lost, qui perfectionne sa voix comme un athlète travaille sa musculature. Il possède dans cet album une maîtrise impressionnante de son flow et de ses cordes vocales, passant avec aisance du rauque à un son plus mélodieux.

Le quintette, qui a du vécu, est capable d’approfondir un thème avec maturité, notamment dans la pièce Je t’haine. Bref, on a là la preuve que demeurer soi-même est créativement payant dans le rap game.