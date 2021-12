Lary Kidd et Loud aux Francos en juin 2016

Loud Lary Ajust, Clara Luciani et Jane Birkin aux Francos

Les rappeurs Loud et Lary Kidd ainsi que leur acolyte aux consoles, Ajust, feront revivre le mythique trio Loud Lary Ajust (LLA) en préouverture des 33e Francos, le 9 juin prochain. Clara Luciani, Jane Birkin, Fischback et Yseult font aussi partie d’une première série de concerts annoncée par le festival, lundi.

Charles-Éric Blais-Poulin La Presse

La formation LLA, dissoute en septembre 2016 à la faveur de projets solo, se retrouvera au Club Soda pour fêter le 10e anniversaire de son album fondateur, Gullywood. Elle a plus tard fait paraître trois EP et un deuxième disque, Blue Volvo, laissant dans son sillage un important bassin d’admirateurs.

Loud, Lary Kidd et le concepteur rythmique Ajust ne se sont jamais perdus de vu, enchaînant les collaborations, mais jamais ils n’avaient annoncé à des retrouvailles aussi significatives depuis cinq ans.

Les amateurs de hip-hop pourront aussi lorgner du côté de l’Hexagone, alors que les Francos accueilleront les rappeurs Luidji et PLK. Leurs compatriotes Clara Luciani, Jane Birkin, Fishbach et Yseult s’ajoutent aussi à la délégation française qui débarquera à Montréal du 10 au 18 juin prochain. Yann Tiersen et La Femme étaient déjà du nombre.

Retour au bercail : Ariane Moffatt fera une escale au Théâtre Maisonneuve pour présenter son concert Incarnat en compagnie d’un ensemble de cordes, a annoncé l’Équipe Spectra, producteur du festival sous le giron d’evenko.

Les billets pour les spectacles annoncés lundi seront en vente à compter du 10 décembre. Il est déjà possible d’obtenir son laissez-passer pour voir et entendre Patrice Michaud, Lynda Lemay, Michel Rivard et Catherine Major, ainsi qu’un concert-hommage à George Brassens.