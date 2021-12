Pour la deuxième année consécutive, le rappeur portoricain Bad Bunny a été l’artiste le plus écouté à l’échelle mondiale sur Spotify. Avec 9,1 milliards d’écoutes, il dépasse sa marque de l’année dernière, établie à 8,3 milliards.

Véronique Larocque La Presse

Taylor Swift occupe le deuxième rang dans le classement mondial, suivie de BTS. Les positions quatre à six sont occupées par trois Canadiens : Drake, Justin Bieber et The Weeknd.

La chanson la plus jouée sur la plateforme d’écoute en continu en 2021 ? Drivers license d’Olivia Rodrigo, qui a été écoutée 1,1 milliard de fois. En deuxième et troisième positions, on trouve respectivement Montero (Call Me By Your Name) de Lil Nas X et Stay de The Kid Laroi, en collaboration avec Justin Bieber.

L’autrice-compositrice-interprète américaine Olivia Rodrigo trône aussi au sommet du palmarès des albums les plus écoutés à l’échelle mondiale avec SOUR. Dua Lipa, avec Future Nostalgia, et Justin Bieber, avec Justice, complètent ce podium.

Plus de 381 millions de personnes dans le monde sont abonnées à Spotify.