Chris de Burgh, à qui l’on doit le tube The Lady in Red, s’arrêtera à la Place des Arts de Montréal, le 22 avril prochain, dans le cadre de sa tournée The Legend of Robin Hood & Other Hits, qui l’amènera partout au Canada.

Véronique Larocque La Presse

« C’est l’un des premiers pays qui a adopté ma musique […]. Il existe une grande histoire d’amour avec ma musique là-bas. Ce sera un immense plaisir de renouer avec le Canada. […] Nous avons hâte de vous voir au printemps ! », a déclaré Chris de Burgh, dans un communiqué.

L’artiste présentera sur scène quelques-unes des pièces de son plus récent album paru en septembre dernier, The Legend of Robin Hood. Le concept de ce 27e album lui a été inspiré par son implication dans l’écriture des textes et des mélodies de Robin Hood. Cette comédie musicale, qui sera présentée en 2022 en Allemagne, revisite l’histoire du voleur au grand cœur de la forêt de Sherwood et de sa bande de hors-la-loi.

À la Place des Arts, Chris de Burgh promet aussi de jouer Moonfleet, Into the Light, Spanish Train et d’autres succès de sa grande carrière musicale, qui dure depuis 50 ans.

Son dernier passage à Montréal remonte à 2015, alors qu’il avait joué à la salle Wilfrid-Pelletier en compagnie de son groupe et d’un orchestre de 34 musiciens sous la direction de Stéphane Laforest.

Les billets seront mis en vente le 10 décembre.