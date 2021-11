(New York) Le chef Yannick Nézet-Séguin, directeur musical du Metropolitan Opera de New York, de l’Orchestre de Philadelphie et de l’Orchestre métropolitain de Montréal, annonce qu’il prendra une pause de quatre semaines à compter du 19 décembre.

Associated Press

À la suite d’un automne chargé et en prévision d’une deuxième moitié de saison musicale tout aussi exigeante, le maestro québécois a choisi de se retirer temporairement afin de recharger ses batteries.

Lundi, le Met a annoncé que son chef de 46 ans se retirait d’une série de représentations du Mariage de Figaro, de Mozart, prévue du 8 au 28 janvier et du 2 au 16 avril. Il sera remplacé par Daniele Rustioni et James Gaffigan.

Depuis le début de la saison, Yannick Nézet-Séguin a dirigé l’orchestre du Met pour les représentations du Fire Shut Up In My Bones, de Terence Blanchard, en septembre, et de l’Eurydice, de Matthew Aucoin, la semaine dernière.

Il doit également diriger les premières représentations du Don Carlos, de Verdi, présenté en français à compter du 28 février. Son calendrier prévoit aussi la première mondiale de The Hours, avec la soprano Renée Fleming et l’Orchestre de Philadelphie, le 18 mars.

« Cette petite pause va me donner le temps de faire le plein d’énergie afin d’entreprendre la nouvelle année, a mentionné le maestro par voie de communiqué. J’ai hâte de revenir au Met en février pour la nouvelle production du Don Carlos de Verdi. »

D’après le calendrier de l’Orchestre métropolitain de Montréal, le chef Nézet-Séguin doit diriger la représentation du concert Épopée nordique, le 11 février, à la Maison symphonique. Ce concert met notamment en valeur les œuvres des compositeurs québécois André Mathieu et Isabelle Panneton.