L’annonce du projet Silk Sonic réunissant Bruno Mars et Anderson .Paak a été en elle-même une petite bénédiction pour tous ceux qui aiment ces deux artistes de grand talent. La rencontre de leurs univers, assortie à une revisite des airs soul et funk des années 1970, était la promesse d’un moment musical grisant. An Evening With Silk Sonic comble à merveille nos attentes et parvient même à nous surprendre à l’occasion.

Marissa Groguhé La Presse

Le R & B des deux charismatiques complices est sulfureux, entraînant, souvent très amusant. On nous sert une demi-heure de musique intelligente qui fait honneur à ceux dont le duo s’est inspiré – l’écho de la Motown résonne du début à la fin.

L’excellent extrait Leave the Door Open nous avait convaincue le printemps dernier que ce projet était une idée de génie. Elle reste la pièce maîtresse de l’album. Les invitations érotiques se multiplient tout au long du disque, rien de bien étonnant puisque ces deux-là sont impliqués.

Le duo se permet aussi des moments de fanfaronnade. After Last Night, avec Thundercat, parvient à être aussi sexy qu’amusante. Smokin Out the Window est quant à elle aussi tragique qu’amusante (oui, oui !). Puis, 777 nous transporte dans une enlevante soirée au casino. La cadencée Skate offre un refrain qu’on garde longtemps en tête – prenons le temps de citer ici l’exquise ligne « I can smell your sweet perfume (Hmm, you smell better than a barbecue) ».

Le « host » Bootsy Collins (grand bassiste de funk) anime la Soirée avec Silk Sonic. Bruno Mars et Anderson .Paak se partagent la demi-heure de musique en chantant parfois en duo sur une chanson et en accaparant d’autres fois une pièce en solo. On espère que Silk Sonic n’est pas l’affaire d’un seul album et que le duo aura une longue vie.