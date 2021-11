Le chanteur Robert Plant et la chanteuse et violoniste de country bluegrass Alison Krauss feront une tournée de 18 dates aux États-Unis et en Europe à l’été 2022 dans la foulée de la sortie de leur album Raise The Roof paru vendredi matin.

André Duchesne La Presse

Selon le site Variety, c’est la première fois depuis treize ans quand l’ancien leader de Led Zeppelin et Mme Krauss, partenaires musicaux de longue date, partiront en tournée.

Celle-ci commencera le 1er juin à Canandaiga dans l’État de New York et fera neuf autres arrêts sur la côte est américaine incluant Chicago, Philadelphie et Atlanta.

Ils seront en Europe à compter du 26 juin pour des spectacles à Londres, Berlin et plusieurs villes de Scandinavie, Pologne et Italie.