Faire le pont entre nouveauté et nostalgie

Sting était en tournée quand la pandémie de COVID-19 a frappé, au printemps 2020. L’artiste, qui vient de souligner ses 70 ans en spectacle à Athènes, n’a pourtant pas décidé de se la couler douce ; il a choisi d’accélérer son cycle de travail en composant les chansons de son 15e album, The Bridge, qui a été dévoilé ce vendredi. La Presse s’est entretenue avec le légendaire musicien, qui, à ce jour, a remporté 17 prix Grammy et vendu plus de 100 millions d’albums au fil de son illustre carrière, amorcée en 1978 avec The Police.