Musique

Céu

Des reprises de bon goût ★★★★

Céu a profité de la pandémie pour revisiter le répertoire brésilien et international en compagnie de son mari, Pupillo (batterie et réalisation), et, entre autres collaborateurs, Andreas Kisser (du groupe métal Sepultura), qui touche avec délicatesse une guitare à sept cordes.