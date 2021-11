Enfant, René Simard a conquis le cœur du public québécois en chantant L’oiseau. Cinquante ans plus tard, le chanteur revient avec un tout nouveau disque, Condor, un titre qui se veut un clin d’œil au passé.

Stéphanie Morin La Presse

« Un oiseau, ça vole d’arbre en arbre, à basse altitude. Mais le condor, lui, est l’oiseau terrestre qui vole le plus haut. De là-haut, il peut voir la société dans son entièreté, sans la juger », lance l’artiste qui a porté plusieurs chapeaux (dont celui de metteur en scène) durant sa prolifique carrière.

D’ailleurs, les mathématiques sont effarantes en ce qui le concerne. Avec Condor, René Simard, aujourd’hui jeune sexagénaire, signe son 53e album en 50 ans de carrière (incluant une pause qui aura duré 10 ans). « Avant, je faisais presque quatre disques par année : pour la fête des Mères, pour la fête des Pères, c’est tout juste si je n’en sortais pas un pour la fête de la Reine ! Aujourd’hui, la réalité a changé. »

Son dernier album, simplement intitulé René Simard, date de 2015 et, selon le principal intéressé, « les ventes n’ont pas satisfait les attentes ». Après ce « succès d’estime », il était prêt à accrocher son micro pour se consacrer à autre chose, mais son producteur, André Leclair, a réussi à le convaincre de garder la flamme allumée pour un autre album.

Sauf que cette fois, l’interprète a décidé de s’entourer d’amis et de gens qu’il admire pour offrir un disque exclusivement composé de chansons originales, chantées en duo.

« J’ai toujours été un gars de gang, j’aime m’entourer d’une équipe, notamment lors des comédies musicales auxquelles j’ai participé. J’ai contacté des amis et des artistes avec qui j’ai une bonne chimie pour leur demander s’ils voulaient participer. J’ai été surpris et touché, car ils ont accepté. »

Parmi ceux qui ont dit oui, on retrouve Bruno Pelletier, Brigitte Boisjoli, Mario Pelchat, Marc Hervieux, Corey Hart, Gregory Charles et, surprise, Marina Orsini, « qui a accepté tout de suite » !

PHOTO LAURENCE LABAT, FOURNIE PAR LA PRODUCTION René Simard

« J’ai voulu respecter l’univers de chacun et chacune, dit René Simard. Comme j’aime explorer, j’y ai trouvé mon parti. On avait un désir collectif de vouloir faire du bien autour de nous. Je les ai tous reçus en studio, sauf Corey Hart, qui a travaillé depuis les Bahamas. »

Si André Leclair signe la majorité des musiques, les paroles des chansons ont été confiées à Nelson Minville, Yves Roy et Frédérick Baron. Sylvain Cossette et Marina Orsini ont aussi offert des textes à leur ami, le premier sur le thème des relations père-fils parfois difficiles et la seconde, sur le deuil de la mère, que René Simard a vécu il y a quelques années.

« J’ai choisi chacun des thèmes abordés dans les chansons. » Le fil rouge qui les relie toutes ? « C’est ma soixantaine, avec tous les sujets qui m’interpellent. Je voulais que l’album me ressemble. »

Dans cet album composé de 11 chansons, il est notamment question de différence, de proches aidants, d’urgence de vivre, de musique et d’amitié. « Je veux que les gens s’approprient les chansons et y trouvent ce dont ils ont besoin. Pour moi, la musique a d’ailleurs toujours été une thérapie… »

« Ce disque est une célébration que je n’avais pas envie de faire seul. Dans ma carrière, j’ai connu des hauts et des bas. C’est normal. Mais quand je regarde derrière, ce qui me rend le plus fier, c’est d’avoir trouvé un équilibre entre ma vie professionnelle et ma vie personnelle. La relation avec mes enfants est une belle victoire », lance celui qui est grand-père depuis tout juste sept mois.

Et cet album, qui sera suivi d’une série de spectacles à Québec et à Montréal à compter du printemps 2022, est une autre source de fierté pour l’artiste. « André [Leclair] avait raison de m’inciter à faire ce disque. Si je boucle la boucle avec Condor, je serai heureux. L’album s’est fait de façon magique. C’est un vrai cadeau que je me fais. »

L’album est offert à compter de ce jeudi sur toutes les plateformes numériques.

Trois chansons vues par René Simard

Condor, en duo avec Bruno Pelletier

« La chanson-titre de l’album traite de la différence. Mes enfants sont différents [en raison de leur surdité]. Or, ce sont les différences qui font la richesse de notre société. »

0:00 0:00 Couper le son

Tu n’es pas seul, en quatuor avec Gregory Charles, Mario Pelchat et Bruno Pelletier

« C’est un texte sur l’amitié qui est tellement réconfortant. Quand je pense à toute la solitude traversée par les aînés pendant la pandémie… personne ne mérite ça. J’ai eu envie de dire aux gens qu’ils ne sont pas seuls, sur un air vivifiant et positif. »

0:00 0:00 Couper le son

Les prochains pas, en duo avec Marc Hervieux

« C’est une chanson qui parle des proches aidants, sans que ces derniers ne soient nommés. Elle peut aussi faire du bien à ceux qui sortent d’une dépression, d’une agression, d’un traumatisme. Et Marc a eu la délicatesse d’y aller tout en finesse ! »