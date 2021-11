L’équipe du Festif ! de Baie-Saint-Paul poursuit plus que jamais sa mission de faire rayonner la chanson francophone, cette fois étendant sa tournée Le Festif ! à l’École dans 38 établissements scolaires de sept régions du Québec, donnant ainsi la chance aux jeunes de voir dans leurs écoles certains des artistes les plus en vue de la scène musicale québécoise.

Pierre-Marc Durivage La Presse

À partir de novembre 2021 et jusqu’en avril 2022, Louis-Jean Cormier, Marie-Pierre Arthur, Émile Bilodeau, Sara Dufour, Alaclair Ensemble, Clay and Friends, Marie-Gold, Comment Debord, Les Deuxluxes, Philippe Brach et Qualité Motel vont en effet se rendre dans 38 écoles de la Côte-Nord, du Saguenay–Lac-Saint-Jean, de la Gaspésie, de Québec, de Charlevoix, de Lanaudière et des Laurentides.

Chaque artiste se produira dans une région spécifique, où il en profitera pour donner un court spectacle en plus d’offrir des ateliers d’écriture dans les classes de musique. Les artistes vont aussi passer dans les autres classes de chaque établissement visité, favorisant les rencontres et les échanges avec les élèves — en tout respect des mesures sanitaires en vigueur, tient-on à préciser dans le communiqué. On espère ainsi familiariser les élèves avec la musique d’ici en plus de les sensibiliser au métier d’auteur-compositeur-interprète.

Créé en 2018, Le Festif ! à l’École n’avait alors visité qu’un seul établissement scolaire. L’organisation du festival de Baie-Saint-Paul a depuis tissé des liens avec d’autres festivals régionaux pour créer une véritable tournée québécoise. C’est notamment le cas avec le Festival La Noce, à Saguenay, le Festival en Chanson de Petite-Vallée, en Gaspésie, le Big Bang Fest à Val-David dans les Laurentides, le Festival de la Chanson de Tadoussac, Le Pantoum à Québec, le Festival Mémoires et Racines dans Lanaudière et le Festival Santa Teresa, dans les Basses-Laurentides.