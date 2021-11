Des textes retrouvés dans les effets personnels de Dédé Fortin après sa mort ont été mis en musique et seront présentés en primeur sur les ondes d’ICI Musique, le 17 novembre prochain.

Pierre-Marc Durivage La Presse

C’est avec l’accord de la famille du regretté leader des Colocs que les textes, qui n’ont jamais été enregistrés, ont ainsi pu devenir des œuvres musicales.

Élage Diouf, Jimmy Bourgoing et André Vanderbiest, trois anciens membres des Colocs, ont participé à la création de ces nouvelles œuvres musicales, appuyés par de nombreux artistes de grand talent. Les textes retrouvés ont pour titres Dans la vie, L’an 2000, Les professions, À en crever, Maudite ride de bicyk et Marie-France. Ils ont été mis en chanson respectivement par Mara Tremblay, Émile Bilodeau, Queen KA et Elkahna, Fanny Bloom, Sara Dufour et Antoine Gratton, qui signe également la direction musicale.

L’œuvre posthume Dédé : Des nouvelles de toi prendra la forme d’une émission de deux heures dans laquelle seront aussi intégrées des archives de Dédé Fortin. Le tout sera animé par François Lemay, sous la réalisation d’Alexandre Bernard.

L’émission sera ensuite disponible en diffusion web à partir de l’application Radio-Canada OHdio.