Tour d’horizon des dernières nouveautés musicales.

Josée Lapointe La Presse

Pierre-Marc Durivage La Presse

Les Louanges

On se doutait que ça s’en venait, c’est maintenant officiel : Les Louanges dévoile ce mardi que son attendu deuxième album, qui s’intitulera Crash, sortira le 21 janvier 2022. Cette annonce vient avec une nouvelle chanson, Qu’est-ce que tu m’fais, probablement sa pièce la plus dansante, et dont le clip sent la sueur, le plancher de danse et la perte de contrôle.

Ramon Chicharron et Natasha Kanapé Fontaine

Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos

Il vient de remporter le Félix de l’album — musique du monde, elle s’apprête à lancer un premier EP : le musicien montréalais d’origine colombienne Ramon Chicharron et la poète innue Natasha Kanapé Fontaine ont collaboré le temps d’une chanson aux accents électro-tropicaux, Contigo Escapar, qui donne envie de partir sur la route immédiatement, le tout accompagné d’un clip aérien et léger. Une bien belle rencontre.

Lisa LeBlanc

Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos

Ça y est, Lisa LeBlanc a enfin dévoilé la semaine dernière la date de sortie de son nouvel album, qui sera lancé le 18 mars 2022, et dont le titre est Chiac Disco. Elle officialise du même coup son virage disco avec un deuxième extrait au funk très mélancolique, Entre toi pi mois pi la corde de bois, accompagné d’un très beau clip tourné en stop motion.

Porcupine Tree

Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos

Après 12 ans d’absence, le groupe britannique Porcupine Tree revient avec un nouvel album, Closure/Continuation, qui sera dévoilé en juin 2022. Un premier extrait intitulé Harridan ! a été lancé la semaine dernière, une pièce de plus de huit minutes. Le groupe sera quant à lui de retour sur les planches dès octobre en Europe, et les dates de ses spectacles au Canada et aux États-Unis seront annoncées tôt l’année prochaine.

The Offspring et Simple Plan

Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos

Bonne nouvelle pour les amateurs de punk-rock, The Offspring débarque sur nos terres pour faire la promotion de son nouvel album Let the Bad Times Roll. Les vétérans californiens s’embarqueront donc pour une tournée canadienne de 21 dates à partir de janvier prochain en compagnie du groupe montréalais Simple Plan. La tournée s’arrêtera au Centre Vidéotron de Québec le 1er février et sera au Centre Bell de Montréal le lendemain.