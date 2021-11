Cinq ans presque jour pour jour après son décès, le chanteur montréalais Leonard Cohen fait l’objet d’un tout nouveau vidéoclip avec sa pièce Puppets.

Stéphanie Morin La Presse

Ce poème mis en musique apparaît sur l’album posthume Thanks for the Dance. Le réalisateur Daniel Askill est l’homme derrière le vidéoclip en noir et blanc tourné à New York.