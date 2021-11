L’autrice-compositrice Caracol profitera du festival Coup de cœur francophone, qui démarre ce jeudi, pour lancer Tout est différent, un album pop qui emprunte au reggae, à la soul et, plus que jamais, au hip-hop.

Charles-Éric Blais-Poulin La Presse

Déjà en 2018, les 11 pièces de Symbolism embrassaient – avec la langue… anglaise – les possibilités du beatmaking. Le rappeur Illa J, le duo de future soul Abakos et le DJ Toast Dawg, entre autres, y ont posé leur empreinte.

Un an plus tard, c’est une rencontre fortuite dans l’arrière-scène des Francos qui allait consolider le virage électronique de Caracol, découverte en solo en 2008 avec le très folk L’arbre au parfum.

Après sa performance sur la scène principale du festival, le 15 juin 2019, la multi-instrumentiste s’est mise à jaser musique avec QuietMike, concepteur rythmique du rappeur FouKi. « On est tous les deux de grands amateurs de reggae, et il a une fraîcheur contemporaine dans sa manière de créer des beats », fait remarquer Carole Facal, de son vrai nom.

0:00 0:00 Couper le son

Cette « connexion immédiate », deux ans plus tard, s’est transposée sur Tout est différent. QuietMike a appliqué son filtre urbain et estival sur la moitié des pistes, tandis que Seb Ruban, complice de Caracol depuis le jour 1, a coréalisé l’ensemble de l’album. « Un mélange de vent de fraîcheur et de continuité », note la musicienne.

Deux énergies

Avec ce cinquième album créé pendant la pandémie, la chanteuse a voulu faire contrepoids à la morosité ambiante. « Pour moi aussi, ç’a été une bouée de sauvetage. J’avais besoin de m’en sortir, d’écrire des choses légères, positives, qui focalisent sur un bon groove. »

0:00 0:00 Couper le son

En font foi des pièces rythmées au fort goût d’évasion. Cette fois, les voix et les rimes de Mike Clay, Ragers, KNLO et Eli Rose sont mises à contribution. Écrire « léger et bon » n’est pas une tâche aisée, précise la parolière, qui prête sa plume bilingue à d’autres interprètes.

Comment on fait quelque chose de simple, beau, efficace, sans être cheesy ? C’est tout un défi, et j’avais envie de le relever. Caracol

Il reste que le confinement et la souffrance de certains proches ont conduit Caracol à explorer des situations moins rigolotes, comme la rupture (Tout est différent), le deuil (Pupille) et l’absence (Faire le mort). « Il y a vraiment deux énergies sur l’album. Une émotion plus mélancolique rend compte d’évènements vécus personnellement ou autour de moi pendant la pandémie. »

Pour la première fois depuis Blanc mercredi, paru il y a dix ans, Caracol a choisi de versifier ses états d’âme en français. Au moment d’écrire dans une langue ou dans une autre, la polyglotte explique être guidée par sa « première idée » : « un mot-clé, une phrase, un yaourt ».

« Pendant la pandémie, j’étais dans un cocon chez moi, à Montréal, avec ma famille, raconte Caracol, née d’une mère suisse et d’un père uruguayen. Je pense que c’est ça qui m’a portée dans une inspiration plus francophone. »

C’est en français que Caracol s’est fait connaître au Québec, au sein du duo d’inspiration world DobaCaracol. Au milieu des années 2000, l’album Soley ainsi que les simples Étrange et Baiser salé ont caracolé en tête des palmarès.

La séparation du groupe en 2008 a été vécue durement. Ce n’est qu’aujourd’hui que Caracol dit avoir « fait la paix avec tout ça ».

« Ç’a été un long cheminement. L’aventure s’était mal terminée. Aujourd’hui, je suis fière de ce qu’on a accompli avec ce groupe-là. J’ai recréé mes liens avec Doriane [Doba]. On s’était perdues de vue. On a tourné la page là-dessus et on n’a pas de regrets. Tout le monde a trouvé son chemin. »

Carole Facal raconte avoir su qu’elle était pleinement « guérie » à l’écoute d’une reprise d’Étrange signée Omaleya. « Je suis partie à pleurer. J’ai trouvé ça tellement bon et je me suis dit : ‟Ayoye, c’est toi qui as écrit cette chanson-là.” J’avais toujours renié cette partie-là de ma créativité. »

Mais voilà, en 2021, tout est différent…

Tout est différent (Kartel Musik), offert dès le 5 novembre

Spectacle-lancement au Ministère le 8 novembre à 20 h