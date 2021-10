Hushed and Grim, neuvième album du groupe américain Mastodon, est un effort colossal, un album double à fois riche, complexe et accessible. Voilà qui confirme la puissance fédératrice du quatuor d’Atlanta, plus que jamais fer de lance du métal contemporain.

Pierre-Marc Durivage La Presse

Pourtant, construire sur les bases du précédent Empire of Sand représentait un sérieux défi. L’album sorti en 2018 a non seulement été nommé dans la catégorie du meilleur album de l’année aux prix Grammy, mais il a aussi permis au groupe de remporter un premier Grammy grâce à la chanson Sultan’s Curse, jugée meilleure prestation métal de l’année. Pendant ce temps, l’excellente Show Yourself s’est hissée dans le top 5 du palmarès rock général de Billboard, un exploit en soi pour un groupe métal.

Hushed and Grim se veut une fresque de 88 minutes qui mêle les différentes influences du groupe, souvent dans une même pièce. Pour une, l’abordable Sickle and Peace s’amorce avec le jeu aérien mais précis des guitares de Brent Hinds et de Bill Kelliher, appuyés tout en finesse par la batterie de Brann Dailor. Les couplets post-prog s’effacent ensuite pour faire place à une finale gothique tout en puissance – mélancolique, l’album se veut un hommage à Nick John, ancien gérant du groupe, qui a succombé à un cancer pancréatique.

The Beast est un autre tour de force qui puise d’abord dans le folk du Deep South américain, avant d’évoluer vers une transition progressive et une explosion métal, chacune des sections étant portées par les trois chanteurs du groupe, Dailor, Hinds et le bassiste Troy Sanders.

Ailleurs, pour l’accessible Teardrinker ou la ballade Skeleton of Splendor, on trouve aussi les intenses The Crux, Pushing the Tides et Savage Lands, qui montrent que Mastodon demeure une formidable machine métal, pour ceux qui pourraient en douter. Au bout du compte, on parle de musiciens affranchis qui ne se sont imposé aucun carcan pour limiter leurs efforts de création, appuyés en la matière par le réalisateur canadien David Bottrill (Peter Gabriel, Muse, Tool et autres King Crimson). Il en résulte un album phare dans la discographie de Mastodon, à n’en point douter.

0:00 0:00 Couper le son