Musique

Elton John

En pièces détachées ★★★

Plusieurs des collaborations d’Elton John proposées sur The Lockdown Sessions ne sont déjà plus des nouveautés : on connaît cette version de Nothing Else Matters, de Metallica (avec entre autres Miley Cyrus), le mashup Cold Heart (avec Dua Lipa, un bon coup d’envoi à l’album) et la réinvention europop de It’s a Sin des Pet Shop Boys (avec Years & Years), qui a donné lieu à un numéro spectaculaire à la dernière remise des Brit Awards.