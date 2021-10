Voice of Nature — The Anthropocene de Renée Fleming et Yannick Nézet-Séguin

(New York) Alors que leurs déplacements et leurs performances étaient limités par un certain coronavirus, la soprano américaine Renée Fleming et le chef d’orchestre québécois Yannick Nézet-Séguin ont réfléchi à des airs qu’ils pourraient interpréter ensemble, piano-voix, et ils ont choisi le thème du changement climatique.

Ronald Blum Associated Press

« Je réfléchis depuis des années à la façon dont la poésie romantique et la littérature musicale encadraient chaque expérience humaine », explique la soprano américaine, « et bien sûr, j’ai été horrifiée l’année dernière par Dame Nature, qui a été très claire dans son mécontentement. »

Leur collaboration a donné Voice of Nature — The Anthropocene, chez Decca Classics. Le disque présente les tout premiers enregistrements de trois œuvres contemporaines ainsi que des œuvres de Fauré, Grieg, Liszt et Reynaldo Hahn.

Renée Fleming n’a pas chanté en public depuis le début de la pandémie, en mars 2020, jusqu’à juin 2021. Yannick Nézet-Séguin, quant à lui, s’est en grande partie limité à des représentations près de chez lui à Montréal jusqu’en juillet dernier, lorsqu’il a dirigé l’Orchestre de chambre d’Europe dans un cycle symphonique de Beethoven à Baden-Baden, en Allemagne.

Le chef et la cantatrice ont choisi le répertoire en grande partie en échangeant des textos et des messages vocaux.

« Ralentir comme ça, je pense que nous, les artistes, ça nous a fait réfléchir sur ce qui est important, les priorités et le temps que nous devons réserver », explique le directeur musical du Metropolitan Opera de New York, de l’Orchestre de Philadelphie et de l’Orchestre métropolitain de Montréal.

« Pour moi, faire un projet comme celui-ci, avec une artiste comme Renée, que j’aime et admire tellement, j’ai besoin de plus de temps pour répéter et pour vraiment m’imprégner des pièces. »

Les sessions d’enregistrement ont eu lieu au Verizon Hall de Philadelphie du 27 avril au 1er mai dernier. Renée Fleming, qui a interprété son dernier rôle de répertoire en mai 2017, s’attaque ici à de nouvelles œuvres, dont celle du compositeur Kevin Puts.

Puts a d’ailleurs composé la musique de l’opéra The Hours, basé sur le roman de Michael Cunningham, lauréat en 1999 du prix Pulitzer, qui a déjà été porté au grand écran en 2002. L’œuvre sera créée, avec Nézet-Séguin et Fleming, à l’Orchestre de Philadelphie le 18 mars dans une version concert, puis l’opéra sera montée au Met pendant la saison 2022 -2023.