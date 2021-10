Le gala de l’ADISQ soulignera son retour en salle cette année avec une impressionnante brochette d’artistes qui viendront offrir des prestations en direct sur la scène de la salle Wilfrid-Pelletier de la Place des Arts, le 7 novembre prochain.

Pierre-Marc Durivage La Presse

Après une 42e édition réalisée en studio l’an dernier en raison des normes sanitaires en vigueur au plus fort de la deuxième vague de la COVID-19, le gala de 2021 reprendra tous ses droits, avec des prestations de Charlotte Cardin, Damien Robitaille, David Goudreault, FouKi, Klô Pelgag, Roxane Bruneau et Vincent Vallières, pour ne nommer que ceux-là. « Après une année tumultueuse et pleine de rebondissements, le Gala représente une occasion incontournable de reconnaître la contribution de chacun de ces acteurs à garder le milieu des arts vivant, vibrant et pertinent », a déclaré dans un communiqué Marie-Josée Desrochers, présidente-directrice générale de la Place des Arts.

En plus des nombreuses performances sur scène, on aura aussi droit au retour des capsules de remerciements de pochettes de Louis-José Houde. L’humoriste, qui en sera à sa 16e année à l’animation du Gala, décortiquera entre autres les meilleurs remerciements des pochettes de Roxanne Bruneau, Léa Jarry, Beyries, Basia Bulat et Brimbelle.

Douze trophées seront remis lors de la soirée du Gala de l’ADISQ, en ondes sur ICI TÉLÉ dès 20 h, le 7 novembre. Le Premier Gala, animé pour une troisième année par Pierre Lapointe, sera quant à lui préenregistré au MTELUS et diffusé le mercredi 3 novembre, à 20 h, à Télé-Québec.