Étienne Coppée est un genre d’ovni dans le paysage musical, un ovni de douceur et de lenteur qui nous force à nous arrêter et à tendre l’oreille pour l’écouter.

Josée Lapointe La Presse

Gagnant des Francouvertes le printemps dernier, on l’a découvert avec sa très belle chanson Demain il fera beau, qui a été utilisée dans la scène finale de la série M’entends-tu ? et qui figurait sur le microalbum L’été indien de ta vie, lancé en 2020.

L’auteur-compositeur-interprète continue dans cette même veine hautement mélancolique avec Et on pleurera ensemble, premier album d’amour et d’amitié qui célèbre la vie dans toute sa beauté, avec candeur et lumière.

« Écoute le temps qui passe / Écoute le printemps arriver / Écoute ta vie avancer », chante-t-il d’ailleurs dans Écoute.

Bien sûr, l’ombre d’Harmonium plane tant dans la forme que dans le fond, mais il y a quelque chose de très contemporain dans cette ode aux relations humaines, dans ces chansons interprétées comme sur la pointe des pieds et cette identité complètement assumée.

Et on pleurera ensemble n’est pas un disque « daté », mais plutôt l’œuvre d’un jeune homme qui veut insuffler un peu de chaleur humaine dans le monde et qui, manifestement, aimerait ralentir le temps – il faut le dire et être préparé, le tempo est très, très lent, particulièrement celui des trois premières chansons, qui évoquent la fin d’un amour.

La réalisation très dépouillée de Salomé Leclerc, de Simon Kearney et d’Étienne Coppée évite cependant l’écueil de la lourdeur, le danger qui les guettait au détour. Plutôt que l’ensemble soit pesant, il en émane comme une respiration, un côté aérien assez irrésistible. La version piano-voix chantée en harmonie de Je voudrais voir New York, de Daniel Lavoie, très hippie ou chanson de fin de soirée autour du feu, en est un bel exemple, ainsi que les deux interludes musicaux planants.

« Et on pleurera, on pleurera, on pleurera ensemble, des larmes de joie », chante Étienne Coppée à la fin de Rien de plus grand. La proposition est claire et pourra paraître fleur bleue pour certains, mais c’est à prendre ou à laisser. Nous, on prend.