Musique

Vidéoclip d’Easy On Me

Le savoir-faire québécois au service d’Adele

Easy On Me, clip d’Adele réalisé par Xavier Dolan à Sutton, dans les Cantons-de-l’Est, tutoyait les 90 millions d’écoutes, mardi soir, quatre jours après sa sortie. Au côté du cinéaste et du directeur photo André Turpin, une équipe d’artisanes québécoises ont travaillé d’arrache-pied sur chaque détail des décors et de l’identité esthétique. Parmi elles, la conceptrice visuelle Elise de Blois et la directrice artistique Carolyne De Bellefeuille. Coup d’œil.