Jack White (The White Stripes, The Raconteurs, The Dead Weather), qui arborait des cheveux bleus lors d’une performance à Londres il y a trois semaines, a dévoilé lundi une nouvelle chanson intitulée Taking Me Back.

Alexandre Vigneault La Presse

Le morceau mise sur une guitare hyper saturée, au son quasi synthétique. Taking Me Back est résolument rock, new wave et prog à la fois, porté par l’énergie brute que le musicien insufflait aux chansons de The White Stripes, groupe qui l’a fait connaître au tournant des années 2000.

En plus de cette version rock, Jack White en a aussi publié une plus douce. Sur Taking Me Back (Gently), le batteur joue avec des balais, la guitare se contente de tenir le rythme et c’est le piano et le violon qui dominent ce qui transporte la chanson dans une zone proche du swing manouche.

Ces deux morceaux sont les premiers du guitariste depuis 2018, date de sortie de son album Boarding House Beach. Jack White avait laissé entendre qu’il préparait quelque chose de neuf il y a quelques semaines au moment où son label, Third Man Records, annonçait la sortie d’un nouvel album live de The White Stripes, enregistré en 2001 au Detroit Institute Of Arts.