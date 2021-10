The Weeknd repousse sa tournée After Hours

Après avoir déjà reporté sa tournée After Hours plusieurs fois en raison de la pandémie, The Weeknd a annoncé lundi que les spectacles n’auront finalement lieu qu’à partir de l’été 2022. Il en a profité pour en annoncer le nouveau titre : After Hours Til Dawn Stadium Tour.

Alexandre Vigneault La Presse

« En raison des contraintes imposées par les arénas et la demande pour plus de spectacles je veux faire quelque chose de plus imposant et de spécial pour vous ce qui demande plus de stades », a expliqué l’artiste sur Twitter.

La tournée After Hours devait débuter en février 2022 et l’arrêt à Montréal était prévu le 3, au Centre Bell. Les billets déjà vendus pour cette tournée seront remboursés et leurs détenteurs auront accès prioritaire lors de la mise en vente des places pour le After Hours Til Dawn Tour.

The Weeknd a aussi révélé récemment que son nouvel album, Dawn, était terminé. Les dates de la nouvelle tournée seront dévoilées ultérieurement.