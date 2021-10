Coldplay, Coldplay, Coldplay… Cela fait 20 ans maintenant que le quatuor britannique souffle le chaud et le froid, à coups de chefs-d’œuvre et de tentatives moins magistrales. Music of the Spheres, son neuvième opus, se situe quelque part au milieu. Ce n’est ni grandiose ni mauvais.

Marissa Groguhé La Presse

Commençons par la fin. La toute dernière chanson de l’album, la ballade Coloratura, se distingue. La pièce de 10 minutes est riche, elle évolue sur plusieurs textures instrumentales (sans être bouleversante de complexité non plus). Le piano coldplay-esque mène à la harpe, à une batterie élémentaire, aux cordes, plus tard à la guitare. Puis tout se mélange. On a deux chansons dans une, elles se répondent. Dix minutes plus tard, on regrette un peu de ne pas avoir eu plus de ce Coldplay-là plus tôt dans l’album.

N’en déplaise aux amoureux des œuvres de ses débuts, Coldplay n’a plus rien d’alternatif. C’est un groupe pop qui fait de la bonne musique pop. Celle-ci est plutôt unilatérale, elle ne nous surprend plus beaucoup, aussi efficace soit-elle. Après le plus modeste et plus fouillé Everyday Life (2019), Coldplay ressaute à pieds joints dans l’accessible (commerciale) et joviale pop dans ce nouveau disque plein d’allusions à l’immensité de l’univers et à notre place dans cette vastitude.

On a droit aux hymnes d’aréna dans lesquels il excelle (Humankind, Higher Power) et au duo avec des vedettes pop de l’heure (l’agréable Let Somebody, avec Selena Gomez, puis la trop simpliste My Universe, avec BTS).

Mais alors résonne l’un des bijoux du disque, la pièce Heart (titre stylisé avec un symbole de cœur). Jacob Collier et We Are KING se joignent au groupe dans cette introspection sur le fait d’être un homme, sur le fait d’être humain. Les voix s’empilent joliment en harmonies, seuls instruments de la planante chanson.

Bref, Music of the Spheres est un bon album pop et un disque décent de Coldplay. On se demande alors si le groupe, que l’on sait capable du meilleur, est destiné à flotter éternellement dans cet entre-deux, jamais plus excellent, mais jamais dans le fiasco non plus.