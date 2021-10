Easy on Me, clip d’Adele signé Dolan, fait fureur

Ça y est, l’attente est enfin récompensée : le retour musical d’Adele a été officialisé jeudi soir avec la sortie du clip Easy on Me, en grande partie tourné à Sutton, dans les Cantons-de-l’Est, et réalisé par le cinéaste québécois Xavier Dolan.

Charles-Éric Blais-Poulin La Presse

La vidéo de 5 minutes 31 secondes, en noir et blanc jusqu’aux deux tiers environ, a par ailleurs bénéficié de la direction photo d’André Turpin, selon les crédits affichés sur YouTube. En 2015, Dolan et lui avaient travaillé de pair sur Hello, clip de la chanteuse britannique qui cumule près de 3 milliards d’écoutes sur la plateforme.

Easy on Me, ballade nostalgique qui panse des blessures d’enfance sur fond de divorce, gagne des millions de visionnements d’heure en heure. Un doux piano accompagne des envolées vocales qui raviront les irréductibles de la star internationale. Ceux-ci attendent impatiemment du nouveau matériel depuis l’album 25, paru il y a six ans. Les réactions à la chanson et au clip, jeudi soir, étaient presque toutes positives.

Adele, 33 ans, a annoncé mercredi sur Instagram que son nouvel opus sortirait le 19 novembre prochain. Le titre, 30, était apparu ces dernières semaines sur de nombreux monuments emblématiques de métropoles comme Paris, Londres et New York.