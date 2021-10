Au cours des prochains mois, l’autrice-compositrice-interprète Marie-Jo Thério fera revivre le disque et le spectacle La Maline, album qui a connu un grand succès à sa sortie en 2000.

André Duchesne La Presse

D’abord, l’album connaît une nouvelle vie avec une réédition limitée de 1000 CD et de 500 vinyles. S’y greffe Un trois août au Spectrum de Montréal, captation inédite d’un spectacle enregistré en 2001 aux Francofolies.

À l’automne 2022, on passera de l’album à la scène. Mario-Jo Thério montera sur scène avec ses vieux complices Érik West-Millette et Bernard Falaise pour une série de douze spectacles dans neuf villes (trois à Montréal, à la Cinquième salle de la Place des Arts). Le premier doit avoir lieu le 17 septembre au Théâtre de la Ville à Longueuil.

Dans leur communiqué de presse, les artisans de l’album rappellent que celui-ci, à sa sortie, avait connu un grand succès critique et public, récoltant au passage la certification Or soulignant des ventes de plus de 50 000 exemplaires.