Les rumeurs allaient bon train, mais voilà qu’elles se confirment : Adele effectue un retour à la musique après cinq ans d’absence. La chanteuse britannique a publié mardi sur Instagram une aguiche du clip Easy On Me, attendu le 15 octobre. La courte vidéo de 21 secondes, filmée en noir et blanc, rappelle beaucoup l’esthétique de Xavier Dolan. Le cinéaste québécois avait réalisé le clip du succès planétaire Hello, en partie tourné à Dunham, dans les Cantons-de-l’Est.

Charles-Éric Blais-Poulin La Presse

En septembre dernier, des utilisateurs de Twitter ont affirmé avoir aperçu la chanteuse dans la même région en compagnie d’une équipe de tournage. Ni l’entourage d’Adele ni celui de Xavier Dolan n’ont confirmé ces rumeurs.

Pas de doute, les premières images d’Easy On Me rappellent l’univers et la signature du réalisateur de Mommy. L’extrait démarre avec un gros plan sur le lecteur cassette d’une voiture. Une main décorée de faux ongles et d’une bague imposante y insère l’enregistrement d’Easy On Me. Les yeux d’Adele apparaissent aussitôt dans le rétroviseur. La conductrice tourne le bouton du volume et, après de légers grincements, une douce ballade au piano se fait entendre. La main gauche de la chanteuse oscille dans le vent alors qu’elle arpente une route de campagne. Des feuilles de partition s’échappent par la fenêtre arrière.

Le dernier plan montre une remorque chargée d’une table et de chaises, évoquant un déménagement. La date du 15 octobre est finalement annoncée. En milieu de journée, mardi, la vidéo Instagram avait récolté quelque 6 millions de vues.

Adele, plébiscitée partout dans le monde grâce à ses albums 19, 21 et 25, avait égrainé des indices sur un retour. Le week-end dernier, des panneaux publicitaires et des projections sur des monuments emblématiques sont apparus dans des villes comme New York, Paris et Londres. Seul le nombre « 30 » y figure, en continuité avec les titres d’albums précédents de la chanteuse aujourd’hui âgée de 33 ans.

Le site adele.com, qui reprend les couleurs de la campagne de promotion, a par ailleurs été mis en ligne lundi dernier. Les internautes peuvent s’y inscrire pour recevoir des mises à jour sur l’interprète de Someone Like You.