La chanteuse Adele serait-elle de retour ? Après un silence de cinq ans, de mystérieuses projections aux quatre coins du monde font spéculer ses admirateurs.

Léa Carrier La Presse

De New York à Paris, en passant par Londres, des panneaux publicitaires sur lesquels on a inscrit le nombre « 30 » sont apparus, pendant le week-end, sur les façades de monuments emblématiques, dont le Louvre et le Colisée. Les projections au lettrage doré n’indiquaient rien de plus, mais les internautes n’ont pas pris de temps pour faire des liens avec la populaire chanteuse britannique.

D’abord, parce qu’Adele a toujours nommé ses albums par son âge au moment de l’écriture, soit 19 en 2008, 21 en 2011 et enfin 25 en 2015. Âgée de 33 ans, l’interprète de Someone Like You pourrait donc très bien avoir commencé cet album trois ans plus tôt.

Mais ce qui a concrétisé les rumeurs, c’est ce site web, adele.com, mystérieusement apparu lundi sur les réseaux sociaux de la chanteuse. Le site, qui reprend les mêmes couleurs que les panneaux publicitaires, invite les internautes à s’inscrire pour recevoir des mises à jour.

En février 2020, l’agent d’Adele avait annoncé qu’un nouvel album, son quatrième, devait sortir en septembre de la même année. Aucune confirmation officielle n’a été faite depuis.