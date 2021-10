This Time I See It est certainement le projet le plus personnel de Jon Matte, leader du groupe montréalais The Franklin Electric. Écrit pendant la pandémie, l’album est un travail introspectif qui invite à la réflexion.

Pierre-Marc Durivage La Presse

Plus de la moitié des chansons du nouvel album sont des ballades folk minimalistes, seuls quelques accents de piano et parfois de trompette viennent accompagner la guitare de Jon Matte. C’est joli, à défaut d’être original.

On avait senti le virage entrepris l’an dernier par l’auteur-compositeur-interprète dans l’EP Never Look Back, en nomination au gala de l’ADISQ dans la catégorie Album de l’année – Réinterprétation. Il est ici pleinement assumé et particulièrement réussi sur Everything That I Have Ever Known, à la fois puissante et triste, de même que sur la très folk After All, parfaite en introduction.

Vient ensuite Ten Steps Back, extrait radio qui rappelle que le groupe est également capable de morceaux indie rock bien ficelés et accrocheurs, avec une énergie que l’on retrouve aussi sur la pièce suivante, Why You Gotta Be, une autre chanson bien écrite qui pourrait trouver sa place sur les ondes des stations canadiennes.

Il y a aussi Understand It qui pousse dans le même sens, mais le contrepoids n’est pas suffisant pour apporter un équilibre à l’ensemble, objectif atteint sur l’excellent Blue Ceilings, album de 2017 qui avait valu au groupe une nomination dans la catégorie du meilleur groupe émergent à la cérémonie des Juno.

« Il faut savoir laisser passer l’inspiration dans sa forme la plus pure et accepter les changements qui se déroulent sans essayer de les contrôler », nous dit Jon Matte dans le communiqué qui accompagne la sortie de This Time I See. En espérant que son inspiration l’amène à repousser davantage ses limites la prochaine fois.

