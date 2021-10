A Beginner’s Mind est inspiré par le cinéma populaire. La légende veut que Sufjan Stevens et Angelo De Augustine se soient enfermés dans un chalet du nord de l’État de New York et aient saturé leurs cerveaux de films tous les jours en quête d’inspiration.

Marissa Groguhé La Presse

Chaque chanson est liée à un film, ce qui nous permet d’associer les pièces aux scènes que l’on connaît. L’exercice est plaisant. Surtout, les deux auteurs-compositeurs-interprètes frappent dans le mille et nous transportent dans différents univers à chaque étape. De Mad Max à She’s Gotta Have It en passant par Return to Oz, Point Break ou Clash of the Titans : la sélection de longs métrages est vaste, le résultat n’en est que plus intéressant.

Sufjan Stevens est extrêmement prolifique. En deux ans seulement, il a fait paraître quatre albums. Sa dernière offrande, Convocations, un opus de 45 chansons divisé en 5 chapitres, abordait le deuil de son père. Une œuvre dense de deux heures et demie, bien loin de ce qu’il propose cette fois avec son collaborateur Angelo De Augustine.

Ce dernier, qui a déjà assuré la première partie des spectacles de Stevens, compose un indie-folk qui se marie parfaitement à l’offre du chanteur de Should Have Known Better. La collection de chansons n’est pas un ensemble de bandes sonores. On peut très bien se passer de l’association aux différents films et apprécier l’œuvre, qui maintient un ton cohérent. Les styles des deux musiciens, dont les voix s’unissent à merveille, se rencontrent judicieusement.

A Beginner’s Mind marque également un retour de Stevens à un folk qu’on lui connaît, celui qui tapisse son répertoire, mais qu’il avait troqué récemment contre un genre plus ancré dans l’expérimentation, arpentant des sonorités new age et électro.

La proposition est accrocheuse, l’exécution est à la hauteur. On imagine le plaisir qu’ont dû prendre les deux musiciens à fabriquer cette collection. Un plaisir que l’on partage à l’écoute.

