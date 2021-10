La pianiste japonaise Aimi Kobayashi fut une enfant prodige. Elle s’est mise au clavier dès l’âge de 3 ans et a fait ses débuts avec orchestre cinq ans plus tard. Elle a eu 26 ans le 23 septembre et sort son quatrième disque chez Warner.

Dans le livret d’accompagnement de ce nouvel enregistrement des Préludes de Chopin, la musicienne affirme entretenir une relation très étroite avec le compositeur polonais, dont elle a déjà enregistré la Sonate no 2 et les deux premiers scherzos. Elle est également parvenue en finale du légendaire Concours Chopin de Varsovie en 2015. C’est l’année où Charles Richard-Hamelin a remporté la médaille d’argent. La Japonaise est pour sa part repartie avec une mention honorable.

Son nouvel opus a été enregistré au Japon au printemps passé. La prise de son est chaleureuse, mais un peu mate. Au chapitre interprétatif, la comparaison avec la version de Richard-Hamelin est assez désavantageuse. Là où le pianiste québécois creuse des abîmes, joue comme si sa vie en dépendait, Aimi Kobayashi se contente d’une interprétation sage et élégante. On est loin d’une version véritablement personnelle qui apporterait quelque chose à une discographie déjà pléthorique.

Les 41 minutes que durent ses Préludes de Chopin placent cette interprétation au-dessus de la moyenne en matière de lenteur, sans aller dans les extrêmes de Sokolov ou de Pogorelich. On a néanmoins paradoxalement l’impression fréquente – dans les nos 9 et 20 notamment – qu’elle passe trop vite sur certains éléments de la partition. D’autres morceaux, au contraire – les nos 11, 12, 14 et 19, par exemple –, manquent quelque peu de flammèches. C’est encore plus patent avec le tout dernier, le no 24, pourtant marqué « allegro appassionato ».

Il y a bien quelques beaux moments, comme le no 18, juste assez assené et avec des effets de rubato originaux, ou certains passages de la Polonaise-fantaisie, opus 61, mise en complément de programme. Mais dans l’ensemble, on reste plutôt sur notre faim.