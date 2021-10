La carrière musicale de l’humoriste Anthony Kavanagh vient de franchir une nouvelle étape avec la sortie, vendredi, de son premier court album intitulé Finally.

Stéphanie Morin La Presse

Ce dernier est composé de sept chansons en anglais. On y retrouve notamment Let You Go et No Man Ever Told Ya, deux chansons dévoilées au cours de la dernière année.

Un troisième simple, I Choose You, vient aussi d’être lancé ; le vidéoclip sera mis en ligne sur You Tube à la mi-octobre.

Pour ce projet aux accents tantôt funk, tantôt soul ou rock (mais toujours résolument pop), Anthony Kavanagh s’est entouré de collaborateurs tels Marc Dupré, DJ Domeno et le producteur-auteur-compositeur John Nathaniel.