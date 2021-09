Mon Doux Saigneur lance ce jeudi une nouvelle chanson, Rodéo, qui donne un bel aperçu de son troisième album à venir.

Josée Lapointe La Presse

« On pouvait plus se mentir/Chacun son trois et demi/Où t’étais passée ? Dis-moi t’es rendue où », chante Emerik St-Cyr Labbé dans son refrain clairement teinté par le confinement.

Mon Doux Saigneur est toujours en tournée avec Horizon, son excellent album lancé juste avant la pandémie, en janvier 2020. Il sera d’ailleurs vendredi et samedi en spectacle au MTelus en plateau double avec la joyeuse bande de Bon Enfant, une soirée qui promet.

Il y chantera certainement Rodéo, dans laquelle on retrouve son americana décontracté et accrocheur, qui donne toujours autant envie de prendre la clé des champs. On a déjà hâte à la suite.