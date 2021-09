Il y a trois ans, le 1er octobre 2018, le grand Charles Aznavour s’éteignait à l’âge de 94 ans.

Josée Lapointe La Presse

Pour souligner ce triste anniversaire, celui qui représente une grande partie du catalogue d’Aznavour en territoire canadien avec sa maison Musinfo, Jehan V. Valiquet, a réuni 14 chanteuses mais aussi auteures-compositrices pour faire l’album hommage Amoureuses des mots.

L’ambiance est plutôt jazz et élégante, chacune des interprètes a mis du sien dans les arrangements, et on y découvre ou redécouvre non seulement des chanteuses de talent, mais aussi des classiques comme Et pourtant, Il faut savoir et Formidable.

IMAGE FOURNIE PAR LA MAISON DE DISQUE Amoureuses des mots

Celles-ci côtoient des chansons qui ont eu moins de rayonnement au cours des années comme Quand et puis pourquoi ou Le jazz est revenu. Un album plein d’amour et d’admiration pour un répertoire qui n’a pas pris une ride.