L’Aparté, la clinique de Juripop qui lutte contre le harcèlement et les agressions sexuelles dans le milieu culturel, a été mandaté par le Groupe CH afin d’offrir de l’intervention et des services juridiques gratuits aux festivaliers à Osheaga et Île Soniq, a appris La Presse.

Léa Carrier La Presse

Avocates, intervenantes sociales et étudiantes en droit seront présentes sur le site des festivals à la disposition du public. Leur mandat ? « Intervenir rapidement en cas d’incident et offrir du soutien et des conseils. On aura notre kiosque où on va faire de la sensibilisation avec des dépliants et des documents. On va aussi se promener sur le site et travailler de concert avec la sécurité », nous informe Me Virginie Maloney, directrice des opérations chez Juripop.

Ces environnements à forte concentration humaine, où l’alcool coule à flots et les drogues abondent, peuvent être propices aux inconduites sexuelles comme le harcèlement et les attouchements, explique l’avocate. Si un tel évènement devait survenir, L’Aparté, qui sera déjà sur place, pourra répondre aux besoins des victimes et entamer avec elles un processus judiciaire.

« On sait que les victimes de crimes à caractère sexuel ont plus de [chances] de porter plainte si elles ont du soutien rapidement. À L’Aparté, j’ai déjà été témoin d’évènements qui s’étaient produits dans un festival et la victime n’était pas au courant de ses recours. Comme avocate, c’est très frustrant de voir ça », témoigne-t-elle.

L’Aparté, qui a été mis sur pied en 2018 dans la foulée du mouvement #metoo, se dit « très content » de participer à cette initiative du Groupe CH. « On trouve que c’est super. C’est toujours un enjeu qui nous tient à cœur chez Juripop, de donner une voix à des personnes qui n’en ont pas ou qui ne savent pas qu’elles en ont une », conclut Me Maloney.

Le festival Île Soniq donnera rendez-vous à son public du 24 au 26 septembre au Parc Jean-Drapeau, où Osheaga prendra la relève du 1er au 3 octobre.