L’ADISQ a dévoilé mercredi midi les finalistes de sa 43e édition. C’est Klô Pelgag et son album Notre-Dame des Sept Douleurs qui arrive en tête des nominations avec huit citations dans les catégories artistiques et huit dans les catégories industrielles, pour un grand total de seize.

Josée Lapointe La Presse

Charlotte Cardin a récolté trois nominations artistiques, plus sept dans les catégories de l’industrie, ce qui lui donne un grand total de dix nominations.

Quatre autres artistes se démarquent avec cinq nominations artistiques chacun : Louis-Jean Cormier (neuf nominations en tout), FouKi (six en tout), Les Cowboys Fringants (sept en tout) et Vincent Vallières.

Tous se retrouvent sur les rangs pour l’Interprète féminine ou masculin ou le Groupe ou duo de l’année : Klô Pelgag aux côtés de Roxane Bruneau, Cœur de Pirate, Ariane Moffatt et Guylaine Tanguay, Louis-Jean Cormier, FouKi et Vincent Vallières avec Damien Robitaille et Pierre Lapointe, et Les Cowboys Fringants avec 2Frères, Bleu Jeans Bleu, Comment Debord et Corridor.

En lice pour le prestigieux trophée de l’Auteur ou compositeur de l’année, on retrouve encore Louis-Jean Cormier, Klô Pelgag et Vincent Vallières, avec en plus Ariane Moffatt et Antoine Corriveau.

Parmi les autres artistes qui récoltent plusieurs nominations artistiques avec quatre chacun, notons 2Frères, Ariane Moffatt, Pierre Lapointe et Roxane Bruneau.

La Révélation de l’année sera Alex Burger, Comment Debord, CRi, Léa Jarry ou Thierry Larose. Du côté de l’Artiste autochtone de l’année on retrouve Anachnid, Kanen, Matiu, Scott-Pien Picard et Q052.

Signe des temps, la catégorie Spectacle de l’année est devenue Spectacle en ligne de l’année, en chanson du côté francophone (2Frères, Koriass et FouKi, Les Cowboys Fringants, Klô Pelgag et Damien Robitaille) et anglophone, et aussi en humour (Rachid Badouri, Michel Barrette, Yvon Deschamps, Luc Langevin et Pierre-Yves Roy-Desmarais).

Deux autres nouvelles catégories ont aussi été créées : Artiste ayant le plus rayonné sur le web, qui compte parmi ses finalistes Damien Robitaille, Florence K et Half Moon Run, et Collaboration internationale de l’année.

En tout, 119 artistes et 94 artisans ou professionnels sont en nomination dans 54 catégories. Ils ont été sélectionnés parmi les 238 albums, 42 spectacles en ligne et 120 vidéoclips recensés entre le 1er juin 2020 et le 21 mai 2021.

Animé par Louis-Josée Houde pour la 16e année, le gala aura lieu le 7 novembre sur ICI TÉLÉ en direct de la salle Wilfrid-Pelletier. Préenregistré au MTelus, le Premier Gala animé par Pierre Lapointe sera diffusé le 3 novembre à Télé-Québec. Quant au Gala de l’Industrie, animé par Claudine Prévost, il sera présenté sur PalmarèsADISQ.ca le 1er novembre.