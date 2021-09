The Weeknd, Nicolás Jaar et le compositeur-producteur Frank Dukes font l’objet d’une poursuite pour violation de droits d’auteur dans la chanson Call Out My Name.

Laila Maalouf La Presse

Suniel Fox et Henry Strange, du duo Epikker, soutiennent dans leur poursuite que le titre paru en 2018 dans My Dear Melancholy, le premier EP de The Weeknd (Abel Tesfaye de son vrai nom), est « semblable, de façon frappante et/ou considérablement, sinon identique » à leur chanson Vibeking, sortie en 2015.

La poursuite déposée le 17 septembre en Californie souligne de nombreuses ressemblances dans la composition des deux chansons — notamment dans les tempos, ainsi que dans l’utilisation de rythmes électroniques, ambiance, pop, hip-hop, rock, et R & B pour créer un son particulièrement atmosphérique et mélancolique.