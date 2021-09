Ms. Lauryn Hill, Wyclef Jean et Pras Michel se retrouvent pour célébrer leur album The Score, paru il y a 25 ans. Il s’agira d’une première tournée en 15 ans pour les trois membres du groupe hip-hop The Fugees.

Alexandre Vigneault La Presse

La tournée débute mercredi à New York dans un endroit encore secret. La suite aura lieu en novembre avec des concerts dans sept grandes villes américaines, dont Chicago, Oakland, Los Angeles et Miami, avant de s’envoler pour l’Europe (Paris et Londres). Deux concerts sont également prévus en Afrique : au Nigeria (date et lieu à venir) et au Ghana (en décembre).

The Score, deuxième album des Fugees, a connu un immense succès au milieu des années 1990. On en retient notamment les morceaux Ready Or Not, Fu-Gee-La et leur reprise de Killing Me Softly, popularisée en 1973 par Roberta Flack, et de No Woman No Cry de Bob Marley.