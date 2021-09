Le magazine RollingStone a dévoilé sa plus récente version de sa liste des 500 meilleures chansons et place Respect de la chanteuse Aretha Franklin à son sommet.

La Presse

Respect devance Fight The Power de Public Enemy, A Change Is Gonna Come de Sam Cooke, Like A Rolling Stone de Bob Dylan et Smells Like Teen Spirit de Nirvana.

La méthodologie du magazine RollingStone consiste à compiler des bulletins de vote soumis par plus de 250 artistes, journalistes et autres personnalités de l'industrie.