La sortie du nouvel album d’ABBA a été annoncée lors d’un évènement la semaine dernière à Londres, concrétisant le retour promis aux fans depuis des années. On voit sur l'écran deux des membres du groupe, Bjoern Ulvaeus et Benny Andersson.

(Londres) Le légendaire groupe de pop suédois ABBA est revenu pour la première fois en près de 40 ans dans le Top 10 des singles au Royaume-Uni, avec un nouveau titre tiré de son prochain album Voyage, selon le classement officiel publié vendredi.

Agence France-Presse

Don’t Shut Me Down s’est classé directement au 9e rang des palmarès britanniques. Le titre est le deuxième le plus téléchargé de la semaine et a été diffusé 2,3 millions de fois en streaming, a précisé l’organisme chargé des classements.

Il s’agit du premier single d’ABBA figurant au Top 10 britannique depuis One of Us, en janvier 1982, a-t-il précisé. C’est aussi le vingtième single du groupe à figurer au Top 10 britannique.

Un autre titre issu du nouvel album, I Still Have Faith in You, s’est classé au 14e rang.

Les deux nouveaux singles sont tirés de Voyage, le premier album studio d’ABBA depuis The Visitors en 1981. Sa sortie a été annoncée lors d’un évènement la semaine dernière à Londres, concrétisant le retour promis aux fans depuis des années.

Les quatre membres d’ABBA — un acronyme confectionné avec les initiales de leurs prénoms — Anni-Frid Lyngstad, 75 ans, Agnetha Fältskog, 71 ans, Björn Ulvaeus, 76 ans, et Benny Andersson, 74 ans, s’étaient séparés en 1982.

Voyage, un album de 10 titres dont huit nouvelles chansons et deux nouvelles versions — Just a Notion et Bumblebee — sortira le 5 novembre.

Le groupe connu pour ses succès entêtants et ses tenues seventies va également lancer un nouveau spectacle qui débutera en mai prochain dans un théâtre de 3000 places spécialement conçu pour l’occasion dans l’est de Londres. Il déroulera en une heure et demie leurs succès, interprétés par des hologrammes améliorés les présentant jeunes.