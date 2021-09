Depuis 14 h, ce vendredi, les laissez-passer gratuits pour le concert de clôture de l’Orchestre symphonique de Montréal sur l’Esplanade du Stade olympique seront mis à la disposition du public.

André Duchesne La Presse

Le nouveau chef et directeur musical, Rafael Payare, et les musiciens de l’orchestre présenteront ce concert le 9 septembre. Au programme : Tchaïkovski, Roméo et Juliette, Ouverture-fantaisie (19 min), Lili Boulanger, D’un matin de printemps (5 min), Falla, El sombrero de tres picos [Le tricorne], Suite no 2 (12 min), Ginastera, Estancia, Suite, op. 8a (13 min) et Stravinsky, L’oiseau de feu, Suite (1919, 20 min).

Pour Rafael Payare, il s’agira de sa première rencontre avec le public depuis sa nomination à la tête de l’orchestre. L’OSM fixe une limite de deux laissez-passer par réservation. Premier arrivé, premier servi.

Détails