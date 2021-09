La Bronze a joint les rangs de la maison de disques Audiogram et elle lance jeudi un extrait d’un album à venir en 2022.

Émilie Côté La Presse

La chanson a pour titre Briller et elle sort avec un clip réalisé par Alexis Fortier Gauthier.

Sur des airs résolument pop à la fois mélancoliques et dansants, La Bronze aborde des thèmes reliés à la reconnaissance et à notre feu intérieur qui peut tantôt s’essouffler et tantôt briller.

C’est un 3e album (en plus de deux EP) que l’autrice-compositrice-interprète sortira cette hiver. En 2015, La Bronze s’est fait connaître à l’international grâce à sa reprise en arabe de Formidable de Stromae.

Nadia Essadiqi — c’est son nom — fait aussi carrière comme actrice et animatrice. Elle a notamment piloté la série documentaire Jeunesse arabe, yallah !.